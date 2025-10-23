SSC Cholula captura a tres personas que desmantelaban vehículo robado

En una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, fue recuperado un tractocamión con reporte de robo y se logró la captura de tres personas identificadas como Primo “N”, de 25 años, Carlos “N”, de 56 años, y Margarita “N”, de 21 años, señalados como posibles responsables del delito de desmantelamiento de vehículo robado.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles 22 de octubre, luego de que elementos de SSC Cholula y SSP atendieran un reporte recibido al número de emergencia local sobre la localización, vía GPS, de un vehículo sustraído el día anterior en el municipio de Ajalpan.

Gracias a la coordinación intermunicipal con Juan C. Bonilla, y mediante el seguimiento de las coordenadas, los uniformados arribaron a la calle Santa Cruz Analco, en San Gabriel Ometoxtla. En dicho sitio se ubicó un vehículo tipo tractocamión cuyas características coincidían con la unidad reportada.

Al llegar al lugar, los elementos sorprendieron a un masculino y una femenina desmantelando el tablero del tractocamión, así como a un masculino realizando maniobras para abrir el tapón de gasolina. De acuerdo con los protocolos de actuación policial, se realizó una inspección preventiva y la verificación del número de serie del vehículo, confirmando que contaba con predenuncia de robo.

Como resultado, el tractocamión fue asegurado y los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Esta instancia será la encargada de dar continuidad a las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

