FBI investiga red ilegal de apuestas en la NBA

Este jueves el Buro Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), reveló la dos investigaciones hacia una red de apuestas deportivas en las que están inmersos varios jugadores en activo/retirados de la NBA, entrenadores y la mafia italiana.

En una conferencia de prensa por la mañana, el director del FBI, Kash Patel, dio a conocer que el Buró Federal lleva cuatro años indagando dos casos, uno relacionado con apuestas deportivas ilegales, y el otro con partidas de póker amañadas.

El primero es denominado “Operación sólo la red” (Operation Nothing But Net), que consiste en la participación de jugadores y entrenadores para dar información interna a terceros sobre las rotaciones, lesiones y tácticas, para que posteriormente los externos puedan realizar apuestas millonarias con momios altos y seguros.

La fiscalía presentó las pruebas de que varios basquetbolistas hicieron acciones fuera de su rendimiento normal, provocando que los multiplicadores de dinero individuales se cumplieran para las personas con la ventaja de los datos filtradas.

🚨 30+ arrests. 11 states. 1 nationwide takedown.



Today the FBI dismantled a multi-million dollar gambling ring tied to La Cosa Nostra, including current & former NBA players and coaches — as well as an inside scheme to rig sports betting outcomes for profit.



Cheating,… pic.twitter.com/dxzDO26NFJ — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 23, 2025

Entre los baloncestistas arrestados, está Terry Rozier, de Miami Heat. A él se le atribuye que cuando jugaba para Charlotte Hornets, había avisado que “saldría lesionado en el primer cuarto”, quedando el registro de muy pocos parlays de miles de dólares del mismo estado. Al minuto 9, el jugador salió del encuentro lastimado por una presunta molestia en el tobillo.

Los delitos que cometieron fueron tipificados como conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales.

El segundo caso se le llamó “Operación Escalera Real” (Operation Royal Flush), donde el objetivo era utilizar trampas en partidas de póker clandestinas.

El titular del FBI destacó que los involucrados utilizaban máquinas de barajar modificadas, lentes de contacto especiales para ver cartas marcadas con tinta invisible, mesa con rayos x, y cómplices durante el juego, apodados “quarterbacks”, que se encargaban de dar señales de las manos ganadoras.

Se reportó que hasta el momento hay 31 involucrados, entre los que destacan Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, y Damon Jones, exjugador de los Heat, Bucks y Cavaliers.

FBI Director Patel: "Individuals such as Chauncey Billups, Damon Jones and Terry Rozier were taking into custody today, former,current NBA players and coaches…this is an illegal gambling operation and sports rigging operation that spanned the course of years." pic.twitter.com/L5vLj1XtvM — CSPAN (@cspan) October 23, 2025

El rol de estas figuras era ser “Face Cards”, donde por ser personajes importantes del mundo del deporte, jugaban contra las víctimas llamadas “fish”, quienes se dejaban llevar por la relevancia de las personas con quien compartían mesa y apostaban miles o millones de dólares, sin saber que todo estaba manipulado.

Patel dejo en claro que esto representa un golpe histórico por las personas implicadas y por ser un tema deportivo. Además, reveló la relación de personajes de la NBA con la Mafia Italiana, un grupo criminal muy poderoso de la Unión Americana.

Entre los grupos delictivos italoestadounidenses están los Bonanno, los Genovese y los Gambino. Estas familias lideran las mafias de Nueva York desde 1931.

Por su parte, la NBA no ha emitido ninguna postura oficial de la situación, pero se espera que impongan medidas contundentes ante un caso tan severo, y más, cuando tienen una postura de cero tolerancia hacia los temas de apuestas o amaño de partidos.

