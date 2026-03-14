Marcel Ruiz se perderá el Mundial con México por lesión en rodilla

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección mexicana sufrió una segunda baja sensible en el plantel, el mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha, informó este viernes su club.

El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y su tiempo de recuperación será de entre seis y doce meses, por lo que quedó descartado para la máxima justa futbolística.

Ruiz, de 25 años, se lesionó el miércoles pasado durante el primer tiempo del partido entre Toluca y San Diego FC, correspondiente a la Copa de Campeones de la CONCACAF. El volante cayó mal mientras disputaba un balón al minuto 39 y tuvo que abandonar el campo. Una resonancia magnética practicada el viernes confirmó la gravedad de la lesión.

El club toluqueño expresó su respaldo al jugador en un comunicado: “Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él, deseándole pronta recuperación”.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

Marcel Ruiz había sido convocado por primera vez a la selección absoluta en 2023 y, desde la llegada de Javier Aguirre al banquillo en agosto de 2024, se había consolidado como uno de los futbolistas más regulares del equipo, perfilándose como titular para el Mundial.

Su baja se suma a la del portero del América, Luis Malagón, quien el miércoles fue diagnosticado con ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, también quedando fuera de la Copa del Mundo.

México debutará en el Mundial el 11 de junio enfrentando a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

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