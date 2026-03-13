Brasil presenta su jersey visitante para el Mundial 2026

La selección de fútbol de Brasil presentó su nuevo uniforme visitante para la Copa Mundial de la FIFA 2026, diseñado en colaboración con la marca Jordan, en lo que marca la primera incursión de la firma en el fútbol internacional.

La camiseta será utilizada por el equipo dirigido por Carlo Ancelotti durante el torneo mundialista que se disputará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, y que comenzará el próximo 11 de junio de 2026.

El diseño destaca por una base en azul marino oscuro y negro con detalles en amarillo pastel y turquesa, inspirada en la rana dardo venenosa amazónica, un anfibio conocido por sus llamativas manchas y colores intensos.

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En el interior del cuello aparece la frase “Vai Brasil”, mientras que sobre el escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol se mantienen las cinco estrellas que representan los títulos mundiales conquistados por la Seleção.

El lanzamiento del uniforme contó con la participación de figuras del equipo como Vinícius Jr., Marquinhos y Estêvão Willian, quienes posaron con la nueva indumentaria.

La escuadra brasileña buscará en el Mundial de 2026 su sexta Copa del Mundo, con la que ampliaría su récord como la selección más ganadora en la historia del torneo.

CBF e Jordan Brand lançam segundo uniforme da Seleção, em parceria histórica enraizada na grandeza.



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