Paseo de los Campeones no afectará la circulación, afirma Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que el Paseo de los Campeones no afectará la circulación vehicular, sino que permitirá reorganizar la Calzada Zaragoza para mejorar la movilidad en la zona y generar espacios para peatones y ciclistas.

Ante las protestas de vecinos que han manifestado su inconformidad con la obra, el mandatario estatal defendió el proyecto con el que se eliminarán retornos en la Calzada Zaragoza.

“El corredor de campeones no afecta la circulación; al contrario, va a reorganizar la vialidad para hacerla más ágil y permitir que se use de manera peatonal y con bicicleta”, señaló.

Destacó que su administración respeta las opiniones de los ciudadanos, por lo que pidió al ayuntamiento de Puebla y a las Secretarías de Movilidad y Gobernación mantener diálogo con los vecinos para explicar el proyecto.

Sin embargo, acusó que parte de las críticas responden a desinformación impulsada por actores políticos, por lo que pidió a vecinos “no dejarse manipular por intereses mezquinos de partidos políticos que no hicieron nada en Puebla”.

Alejandro Armenta sostuvo que las acciones de su administración buscan mejorar los servicios y la infraestructura urbana, al destacar trabajos de pavimentación y rehabilitación de vialidades en distintos puntos del estado.

🗣️ @armentapuebla_ indicó que el Corredor de Campeones en Calzada Zaragoza no afectará la circulación; al contrario, la hará más ágil.



Pide a vecinos no dejarse manipular por "desinformación" de "partidos con intereses mezquinos".



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/IbK6bui1xs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 13, 2026

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La obra

El Paseo de las y los Campeones de Puebla se trata de un Parque Lineal donde habrá 20 esculturas de deportistas poblanos destacados y se creará el Parque Ignacio Zaragoza.

También contempla la integración de un circuito vial con el que se limitarán las vueltas a la izquierda para favorecer la seguridad del peatón; se instalarán cruces seguros y semaforización inteligente en cinco intersecciones.

Se espera que la intervención reduzca hasta un 50% el tiempo de traslado desde la Diagonal Defensores de la República hasta el monumento la Vela Votiva, frente a los estadios, el cual también será rehabilitado.

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