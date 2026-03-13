Armenta analiza reducir regidurías y sindicaturas en Puebla

Por:
Alejandra Olivera
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El gobernador de Puebla revisará una propuesta similar al Plan B de Claudia Sheinbaum. / Foto: Es Imagen.

El gobernador Alejandro Armenta Mier adelantó que presentaría una propuesta estatal similar al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir gastos en el servicio público, enfocada en el número de regidurías y sindicaturas.

En entrevista, el mandatario señaló que su administración revisará el planteamiento presentado a nivel federal y reiteró su apoyo a la iniciativa presidencial.

Además, dijo que en Puebla podría elaborarse una propuesta local sobre el número de regidores y síndicos que integran los cabildos de los 217 municipios, sin que se afecte el Artículo 115 constitucional.

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Alejandro Armenta señaló que el tema será retomado por la Secretaría de Gobernación estatal y de la Consejería Jurídica, quienes se encargarían de elaborar un planteamiento formal.

Finalmente, expresó nuevamente su respaldo a la iniciativa presidencial, la cual dijo ver “con buenos ojos”, al considerar que abre la discusión sobre posibles ajustes en la representación municipal y el funcionamiento de los ayuntamientos.

Editor: César A. García

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