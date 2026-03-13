Armenta analiza reducir regidurías y sindicaturas en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier adelantó que presentaría una propuesta estatal similar al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir gastos en el servicio público, enfocada en el número de regidurías y sindicaturas.

En entrevista, el mandatario señaló que su administración revisará el planteamiento presentado a nivel federal y reiteró su apoyo a la iniciativa presidencial.

Además, dijo que en Puebla podría elaborarse una propuesta local sobre el número de regidores y síndicos que integran los cabildos de los 217 municipios, sin que se afecte el Artículo 115 constitucional.

Te puede interesar: Puebla, segunda ciudad con más regidurías; Sheinbaum busca reducirlas

Alejandro Armenta señaló que el tema será retomado por la Secretaría de Gobernación estatal y de la Consejería Jurídica, quienes se encargarían de elaborar un planteamiento formal.

Finalmente, expresó nuevamente su respaldo a la iniciativa presidencial, la cual dijo ver “con buenos ojos”, al considerar que abre la discusión sobre posibles ajustes en la representación municipal y el funcionamiento de los ayuntamientos.

#Puebla 📉 El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que se presentará una propuesta local para regular el número de regidurías y sindicaturas en municipios, la propuesta será elaborada por la Secretaría de Gobernación.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/dPtLt3gUl4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 13, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: