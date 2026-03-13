SMDIF San Pedro Cholula entrega nuevo equipamiento al CRI

El Sistema Municipal DIF de San Pedro Cholula realizó la entrega de nuevo equipamiento para el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), lo que permitirá mejorar la atención y los procesos terapéuticos de las y los usuarios.

El equipamiento entregado contribuirá a optimizar las terapias y a ampliar las herramientas con las que cuenta el personal especializado para brindar una atención más eficiente y de calidad. Entre los equipos entregados se encuentran:

Compresor para compresas calientes

Compresor para compresas frías

Dos bicicletas estáticas

Combo de electroterapia y ultrasonido

Láser terapéutico

Escalera con rampa

Baumanómetro y estetoscopio

Termómetro digital

Durante el evento, se destacó el respaldo de la presidenta municipal Tonantzin Fernández, así como el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, y el Sistema DIF Estatal, quienes impulsan acciones que fortalecen los servicios de salud y rehabilitación en beneficio de las familias cholultecas.

En el acto también estuvieron presentes la directora general del DIF Municipal, María Soledad Sevilla, así como el delegado de la Microrregión 18 del SEDIF, Joel Meneses Vázquez, quienes reconocieron la importancia de seguir sumando esfuerzos para mejorar la atención que reciben las personas que acuden al CRI.

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