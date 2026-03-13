Congreso de Puebla mantiene análisis profundo de iniciativas: Pável Gaspar

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el Poder Legislativo mantiene un trabajo permanente. En este sentido, aseguró que para cada iniciativa se realizará un análisis profundo y en apego al proceso correspondiente.

Explicó que la dictaminación de iniciativas, a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, responde a la revisión y viabilidad de cada propuesta, por lo que algunas no han sido aprobadas y se mantienen en análisis.

Pável Gaspar enfatizó que se mantendrá y fortalecerá el trabajo de las diferentes áreas del Congreso para la elaboración y modificación de marcos normativos que mejoren la calidad de vida de las y los poblanos.

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