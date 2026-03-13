Investigadora BUAP acerca la ciencia a comunidades rurales

La doctora Patricia Mendoza Méndez, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, conoce de primera mano la importancia de apoyar vocaciones y compartir el conocimiento científico como un mecanismo eficaz para incidir y transformar la vida de niñas y mujeres de comunidades rurales.

Desde pequeña, su curiosidad y habilidad para las ciencias fueron impulsadas, a pesar de crecer en un entorno social donde lo tradicional para las mujeres no era necesariamente estudiar. Ahora, como académica e investigadora, trabaja para que niños y niñas de comunidades marginadas puedan conocer y apropiarse del conocimiento científico.

“Vengo de una comunidad rural, Plan de Miguel, en el municipio de Caltepec. Allá no acontecía mucho para las niñas, hasta la fecha. No teníamos una figura que nos orientara a continuar los estudios, pero mi madre siempre deseó mejores condiciones de vida para sus hijas y fue ella quien me dijo “tienes que estudiar”. Después, mientras estaba en la región de Tehuacán, un coordinador académico del Servicio Social del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Gregorio Gilbón, vio fortaleza para las matemáticas. Fue así como vine a la BUAP, a estudiar Física, y eso cambió mi forma de ver el mundo, de entender la naturaleza, lo que pasaba y pasa a mi alrededor”.

Consciente de las necesidades de las comunidades rurales, de los escasos referentes, sobre todo para que estudien las mujeres o para tener un empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida, es que la doctora Patricia Mendoza implementó su proyecto en 2021, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), delegación Puebla. Su objetivo es brindar aprendizajes significativos y promover el conocimiento que garantice a los pobladores de comunidades de alta y muy alta marginación del estado de Puebla una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Con la iniciativa “Descubriendo Pequeños Científicos”, distinguida con el Premio a la categoría de Impacto Comunitario, otorgado por la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro en 2025, la doctora Mendoza Méndez, junto con otras colegas y estudiantes universitarios de Física, Matemáticas, Química y Biología, busca una alfabetización científica que promueva la observación y una mejor toma de decisiones.

“Venimos a la escuela a hacernos de información. El desconocimiento nos hace incurrir en errores, en tomar decisiones no acertadas, y para eso es necesario abrir estos espacios en los cuales nosotros, como docentes y universitarios, podamos complementar la información que se está generando fuera de nuestras comunidades. ¿A qué nos lleva la alfabetización científica? A que quitemos paradigmas erróneos”.

La doctora Patricia Mendoza convocó a la comunidad universitaria a sumarse a esta iniciativa en cualquier época del año: “Abrimos el espacio a los jóvenes de las distintas comunidades de nuestra universidad y también a los y las docentes que quieran sumarse a este proyecto, preocupado por fomentar las vocaciones científicas y acercar la alfabetización científica a las comunidades marginadas en los servicios educativos atendidos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo en Puebla y Tlaxcala. En este espacio podrán ser promotores de cambio e inspirar a que otros niños y niñas puedan estudiar una carrera científica o tan solo para que las comunidades en general comprendan mejor el entorno que los rodea”.

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