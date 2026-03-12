SECIHTI reconoce a académica BUAP por innovación educativa

Por su trayectoria académica y el impacto de sus trabajos en investigación e innovación educativa, la doctora Yadira Navarro Rangel recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) Puebla.

Navarro Rangel se desempeña como directora de Planeación y Gestión Académica de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“La tecnología, como un proceso de mediación y de aprendizaje puede mejorar condiciones o darnos información sobre lo que sucede en los contextos áulicos, y gracias a la mediación tecnológica, los docentes pueden conseguir mejores condiciones de aprendizaje”, señaló.

