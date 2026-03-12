Bomberos controlan incendio de materiales reciclables en Texmelucan

Un aparatoso incendio de material de reciclaje se presentó en la colonia El Planetario, en el municipio de San Martín Texmelucan. Bomberos y voluntarios se sumaron a las labores para sofocar las llamas, que generaron una intensa columna de humo.

En el predio donde se registró el siniestro se almacenaba una cantidad importante de pet, cartón y plástico, situación que alertó a los cuerpos de emergencia, quienes junto con voluntarios iniciaron las labores para controlar el fuego.

Aunque en un principio se manejó la versión de que se trataba de una vivienda, esta posibilidad fue descartada.

Alrededor de las 12:00 horas, el fuego fue sofocado en su totalidad.

