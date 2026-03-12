A lo “Madagascar”, zorro cruza el Atlántico escondido en un barco

Un zorro rojo logró cruzar el océano Atlántico de forma clandestina al viajar escondido en un barco de carga que transportaba automóviles desde Southampton, Inglaterra hasta Nueva York, Estados Unidos. Tras el asombroso hallazgo, el animal fue resguardado en el Zoológico del Bronx.

Se trata de un macho de aproximadamente dos años y cinco kilogramos de peso; de acuerdo con Keith Lovett, director de programas animales del zoológico, el ejemplar fue evaluado minuciosamente y se determinó que se encuentra en buen estado de salud a pesar de la travesía.

“Una vez que el equipo veterinario determine que el zorro está sano, el zoológico trabajará con expertos en vida silvestre para identificar un hogar apropiado a largo plazo para el animal“, dijo el centro para animales en un comunicado de prensa.

Aún es un misterio cómo logró burlar la seguridad, ingresar al barco y realizar el viaje sin ser detectado. Hasta el momento, las agencias gubernamentales vinculadas a los puertos no han brindado detalles adicionales sobre el incidente.

Se sabe que la embarcación atracó el pasado 18 de febrero, pero no fue sino hasta el día siguiente que los servicios de control animal pudieron ponerlo bajo resguardo seguro.

Este ejemplar pertenece a la especie Vulpes vulpes, un cánido que habita comúnmente en Europa, Asia, Norteamérica y el norte de África. Debido a las regulaciones internacionales de transporte de fauna, se le buscará un hogar permanente una vez que se garantice que su estado de salud es totalmente estable y no representa un riesgo biológico.

Este episodio evoca inevitablemente a la película “Madagascar”, en la que un grupo de animales emprende una travesía marítima para, en aquel caso, alcanzar un entorno salvaje al cual adaptarse. Sin embargo, en esta ocasión la historia ocurrió a la inversa: el pequeño polizón pasó de la vida en libertad en los campos ingleses a un resguardo seguro en el zoológico.

