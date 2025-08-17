Destituyen a dos policías, responsables de matar a un perro en Acatlán

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Acatlán de Osorio fueron separados de su cargo, esto tras haber sido captados por una cámara de seguridad, escapando tras atropellar a un perro.

El caso de presunta crueldad animal quedó registrado por una cámara de seguridad, cuando la patrulla M768 fue grabada arrollando al animal que dormía en la calle Centenario, del Barrio de San Miguel.

La difusión de este video a través de redes sociales provocó enojo entre la sociedad e internautas, quienes no solo acusaban el hecho o de provocar la muerte del canino, si no, también de la poca empatía de los policías al no detenerse para apoyar al perro.

Por lo anterior, la alcaldesa de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas emitió un comunicado donde expuso que, al tomar conocimiento del caso, había ordenado la destitución inmediata de los policías involucrados, además de que se denunció de manera formal lo ocurrido ante el Ministerio Público para fincar responsabilidades.

Si bien, no se ha revelado la identidad de los policías involucrados o si este caso fue parte de un accidente, será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien deba solicitar la información de los uniformados y esclarecer este caso de posible crueldad animal.

Editor: Renato León

