Mantienen operativos contra venta ilegal de animales en Analco

El gobierno municipal de Puebla reforzó las acciones para impedir la venta de animales en espacios públicos, mediante un operativo de supervisión realizado en la zona de Analco.

La Secretaría General de Gobierno informó que estos recorridos tienen como objetivo inhibir la comercialización ilegal de mascotas, actividad que está prohibida y puede ser sancionada con multas económicas, arrestos y decomiso de ejemplares.

Las acciones son efectuadas por la Dirección de Vía Pública, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Sindicatura Municipal, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger el bienestar animal.

De acuerdo con la autoridad, la venta de animales en calles, mercados, tianguis y otros espacios públicos constituye una falta administrativa, por lo que se mantendrán de manera permanente los operativos de supervisión.

