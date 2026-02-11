Procesan a hombre por violencia vicaria y sustracción de menores en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de Luis Enrique N., de 43 años, por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar con su agravante de violencia vicaria y sustracción de menores.

El 11 de julio de 2025, Luis Enrique N. recibió a su hijo de 1 año, 3 meses de edad, en la colonia Galaxia La Laguna, de la ciudad de Puebla, con la obligación legal de reintegrarlo a su progenitora, titular de la custodia del niño, el 13 de julio de 2025. Sin embargo, retuvo al menor sin causa justificada ni autorización.

Derivado de la denuncia presentada, el agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió obtener diversos datos de prueba con los cuales judicializó el expediente.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis Enrique N. y, de manera simultánea, le impuso las medidas cautelares de firma periódica; prohibición de salir del estado o del país; restricción para acercarse a la víctima, a los testigos y a los lugares que estos frecuenten; así como la obligación de exhibir una garantía económica de 80 mil pesos.

Te recomendamos: