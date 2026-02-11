FGE desarticula banda de “El Cholo” en San Pedro Cholula

Como resultado de labores de inteligencia y trabajo de campo, la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo interinstitucional, desarticuló la banda conocida como “El Cholo”, tras la detención de su presunto líder y tres integrantes más, quienes estarían relacionados con la venta y distribución de droga en el municipio de San Pedro Cholula; asimismo, se aseguró droga y un inmueble utilizado como punto de operación.

Derivado de diversas denuncias anónimas, se ubicó un inmueble en las inmediaciones de las calles Francisco Villa y 5 de Mayo, en la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya, del municipio antes referido, donde presuntamente operaba una banda dedicada al narcomenudeo, por lo que se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de cateo.

Durante el desahogo de la diligencia, en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fueron detenidos Ismael N., alias “El Cholo”, identificado como presunto líder de la banda, así como José Luis N., María N. y Citlali N.

Asimismo, fueron asegurados 84 envoltorios con sustancia granulada de color blanco con características propias de la droga conocida como cristal; ocho envoltorios de distintos tamaños con marihuana; 28 cigarrillos elaborados con la misma hierba; dos básculas digitales tipo gramera; 3 mil 100 pesos en efectivo; tres billetes de un dólar estadounidense; un arma de fuego tipo pistola calibre .22 y 18 cartuchos útiles.

Los detenidos, los indicios y el inmueble quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica de las personas.

