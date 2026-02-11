Omar Muñoz entrega techado en escuela superior de Sanctórum

El presidente nunicipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó el techado de la cancha de usos múltiples en la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades, en la localidad de Sanctórum.

La obra representó una inversión cercana a 2.4 millones de pesos, con la construcción de 600 metros cuadrados de superficie que permitirán mejorar las condiciones para actividades académicas, deportivas y cívicas.

El alcalde afirmó que la educación es el eje para consolidar el desarrollo del municipio y reiteró que su administración mantendrá una inversión prioritaria en infraestructura educativa.

La diputada local del Distrito 9, Norma Pimentel, reconoció el compromiso del Ayuntamiento y señaló que el trabajo coordinado permitirá cerrar brechas en materia educativa.

Por su parte, la supervisora de la Zona Escolar 001, Emilia Odet Castellano Cervantes, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y destacó que esta obra fortalece el crecimiento de la institución y la formación profesional de las y los estudiantes.

El director del plantel, Aldo Chiquini Zamora, señaló que el arcotecho permitirá ampliar actividades académicas, deportivas y culturales, y consolidar a la universidad como un pilar educativo en Cuautlancingo.

