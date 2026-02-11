Entregan tarjetas del Bienestar a adultos mayores y mujeres en Puebla

Con la Cuarta Transformación, los programas de bienestar son un derecho, no una moda, afirmó el gobernador Alejandro Armenta durante la entrega de tarjetas a miles de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, impulsado por el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante cientos de asistentes al auditorio del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), el gobernador Alejandro Armenta destacó que estos apoyos representan un acto de justicia social y humanismo, promovidos como un derecho constitucional desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidados en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que colocan en el centro de la política pública a quienes han dedicado su vida al desarrollo de Puebla y de México.

Acompañado por el delegado federal de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla, Rodrigo Abdala, el gobernador Armenta subrayó que en la entidad más de 770 mil personas reciben estos apoyos: 625 mil adultos mayores y más de 145 mil mujeres de 60 a 64 años, lo que representa una inversión superior a 25 mil millones de pesos anuales destinados directamente a las familias poblanas.

En su intervención, Rodrigo Abdala explicó que las tarjetas podrán utilizarse a partir del primer depósito, programado para el mes de marzo, y que los pagos se realizan en los meses nones del año en orden alfabético. Precisó que el recurso queda disponible en la cuenta desde el momento del depósito y puede utilizarse para pagos en establecimientos o retirarse en cajeros automáticos, incluso de otras instituciones bancarias. Asimismo, recomendó no compartir el NIP y cambiarlo en el cajero del Banco del Bienestar para mayor seguridad.

