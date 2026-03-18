USEP inicia actividades de la Semana Internacional del Cerebro 2026

La Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) inició las actividades de la Semana Internacional del Cerebro 2026, como parte de la formación integral de estudiantes de las áreas de la salud.

Del 17 al 27 de marzo, con la colaboración del capítulo estudiantil Mission: Brain-USEP, la institución desarrolla jornadas académicas y de divulgación científica bajo el lema “El cerebro como eje del conocimiento y la atención en la salud”.

El programa contempla conferencias magistrales, talleres interactivos y espacios de diálogo interdisciplinario, dirigidos a estudiantes de las licenciaturas en Médico Cirujano, Enfermería y Obstetricia, así como en Promoción y Atención a la Salud.

Durante la inauguración, el rector José Manuel Hernández Ramón reconoció la participación del alumnado y lo exhortó a aprovechar la experiencia de los ponentes invitados, especialistas en el área de las neurociencias.

La universidad destacó que estas actividades forman parte de su estrategia para fortalecer la preparación académica, en coordinación con las políticas educativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

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