Brasil restringe acceso de menores a redes sociales con nueva ley

El pasado martes 17 de marzo entró en vigor en Brasil una estricta legislación que restringe el acceso de menores de edad a las redes sociales y a contenidos que promuevan la violencia o la ilegalidad. Esta ley fue aprobada originalmente el 20 de agosto de 2025, tras el estallido de un escándalo por presunta explotación sexual infantil en Instagram.

Con la implementación de esta normativa, las cuentas de usuarios menores de 16 años deberán estar obligatoriamente vinculadas a un adulto responsable. Asimismo, las plataformas digitales tendrán que implementar sistemas de verificación de edad realmente confiables para evitar que los menores accedan a material pornográfico o violento.

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La directora de la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de esta norma, declaró que la legislación elimina los filtros tradicionales. Estos mecanismos anteriores, en los que bastaba con responder “sí” o “no” para fingir la mayoría de edad, han demostrado ser ineficaces. La nueva ley también exige a las empresas tecnológicas retirar de inmediato contenidos que sugieran abuso o explotación sexual y dar aviso a las autoridades.

Aunque aún no se han detallado técnicamente los nuevos mecanismos de validación, las sanciones ya están definidas. Las empresas que infrinjan la normativa enfrentarán multas de hasta 50 millones de reales (aproximadamente 9.6 millones de dólares), suspensiones temporales o, en caso de reincidencia, la prohibición total de operar en el país.

🚨 BRASIL 🇧🇷‼️ | ATENCIÓN: Este martes entrará en vigor la Ley 15.211/2025, el ECA Digital, que se conoció popularmente como "Ley Felca".



X (Twitter) estará OBLIGADO a exigir una verificación de mayoría de edad real y confiable para los usuarios brasileños. Esto significa que la… pic.twitter.com/rElpkXE2Cx — XAlertNow (@xalertnow) March 17, 2026

Editor: José Francisco Escobar

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