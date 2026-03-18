México negocia con EU y Canadá protección de la mariposa monarca

Durante la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la apertura de un diálogo con Estados Unidos y Canadá para proteger la migración de la mariposa monarca. En estas conversaciones, la regulación del glifosato (tema incluido en los acuerdos del T-MEC) se perfila como la mayor preocupación para alcanzar los objetivos de conservación.

A pesar de que la población de esta especie registró un incremento del 64% durante la presente temporada, se reconoció que su proceso migratorio aún enfrenta desafíos críticos. Por ello, se están buscando medidas estratégicas para fortalecer la protección de la monarca desde territorio mexicano.

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Una de las propuestas bajo análisis consiste en implementar un esquema de responsabilidad social corporativa: aquellas empresas que busquen comercializar la imagen de la mariposa deberán brindar un apoyo económico directo para su protección. El objetivo es constituir un fondo dedicado exclusivamente a su conservación.

Si bien la reducción del uso de glifosato sería la solución óptima para preservar el hábitat de la mariposa, el tema es complejo y requiere de una profunda discusión diplomática. Hasta el momento, Estados Unidos mantiene su postura en contra de excluir este herbicida del acuerdo comercial; una situación que se complica debido a que aún no se ha encontrado un sustituto viable para dicho producto.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mantienen reuniones con Estados Unidos y Canadá para la protección de la mariposa monarca. pic.twitter.com/LumVNwZTOR — NMás (@nmas) March 18, 2026

Editor: José Francisco Escobar

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