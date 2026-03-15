Desaparece el Instituto de Bienestar Animal en Puebla; DIF lo absorberá

En la última sesión ordinaria del periodo, el Congreso de Puebla aprobó la desaparición del Instituto de Bienestar Animal (IBA), para sus funciones sean absorbidas por el Sistema Estatal DIF.

La reforma, enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, establece que el DIF, en coordinación con los 217 ayuntamientos, será el encargado de crear y supervisar los Centros de Bienestar Animal en el estado.

La diputada del Partido Verde, Beatriz Manrique, defendió las modificaciones a la Ley de Bienestar Animal, asegurando que no se trata de una regresión, sino de una estrategia para que la política de protección tenga mayor presencia territorial.

🌿 La Comisión de Medio Ambiente del #CongresoDePuebla aprobó reformas a la Ley de Bienestar Animal para suprimir el Instituto de Bienestar Animal y transferir sus funciones al @DIFGobPue, con el fin de fortalecer la atención y seguimiento en la materia. También se avaló una… — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) March 13, 2026

Además, se anunció la creación de Consejos Ciudadanos, órganos que permitirán a la sociedad civil participar directamente en la vigilancia y diseño de políticas para el cuidado de los animales.

Según el dictamen, el DIF Estatal será la puerta de entrada para las denuncias ciudadanas por casos de maltrato animal; además, las autoridades competentes podrán investigar los hechos de oficio si se presume un delito o falta grave.

En contra se pronunció la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, quien calificó la desaparición del IBA como un error estratégico en la protección de los “seres sintientes”.

#Puebla 🚨 En la última sesión ordinaria del Congreso de Puebla, el Pleno avaló, por mayoría de votos, la desaparición del Instituto de Bienestar Animal, para que sus funciones sean absorbidas por el Sistema Estatal DIF.



Sobre el tema, la diputada de MC, Fedrha Suriano… pic.twitter.com/QtDAGjxR5w — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 15, 2026

En ese sentido, advirtió que la disolución del IBA debilitará el trabajo técnico y operativo que se realizaba en la materia, donde Puebla estaba a la vanguardia como uno de los pocos estados que contaba con un organismo especializado.

“Es un error. Lo que debía hacerse era fortalecer al Instituto con más personal, mayor presupuesto y herramientas legales más robustas, no desaparecerlo para diluir sus funciones en otra dependencia”, señaló.

A partir de la entrada en vigor de las reformas, la eliminación del Instituto de Bienestar Animal se concretará en un plazo de 90 días, para que sus funciones administrativas se trasladen al DIF estatal.

Editor: Renato León

Te recomendamos: