Guadalupe Yamak minimiza críticas por TikToks en instalaciones públicas

La diputada local de Morena, Guadalupe Yamak Taja, revivió el debate sobre el uso de TikTok por parte de los representantes populares en el Congreso del Estado.

La legisladora se sumó recientemente a la lista de legisladores que prefieren el “like” antes que las formas solemnes, desatando una ola de críticas que ella misma ha decidido ignorar.

Tras la difusión de un video de comedia grabado en su oficina legislativa junto a su equipo, Yamak Taja salió a la defensa de su contenido.

Pese a los señalamientos por el uso de instalaciones públicas para fines de entretenimiento, la legisladora minimizó el incidente este domingo.

“Yo quería llegar a la gente joven y tengo un equipo joven que me da esa energía; fue algo divertido para que los jóvenes se sientan identificados”, justificó la diputada.

Aseguró que estas grabaciones se realizan al terminar las sesiones ordinarias y que, lejos de ser una distracción, son una herramienta de conexión con los jóvenes.

Además, afirmó que su productividad legislativa es de las más altas, por lo que considera que un video de dos minutos no afecta su desempeño.

“La verdad a mí se me hizo agradable, no nos quitó más de dos minutos (…) yo sí los invito, porque vamos a hacer otro, para que lo sigan y le den like”, comentó.

#Puebla 🫢 Tras la polémica que generó en días pasados, la diputada de Morena, Guadalupe Yamak, afirmó que continuará grabando más tiktoks con su equipo, pues busca conectar con los jóvenes.



Descartó que dichas actividades interfieran con su trabajo legislativo.



Vía… pic.twitter.com/mLhrz3LlWG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 15, 2026

El caso de Guadalupe Yamak no es aislado, pues se suma otros diputados poblanos que han generado descontento social por privilegiar el contenido en redes sociales.

Uno de los más polémicos se registró en marzo de 2025, cuando convirtieron al Pleno en una “pasarela de modas”.

En el video, los diputados morenistas Nayeli Salvatori, Graciela Palomares, Andrés Villegas y Roberto Zataraín presumían sus “outfits” por ser -según ellos- los mejores vestidos.

Mientras que, hace dos semanas, la legisladora “influencer”, Nay Salvatori, fue duramente criticada por grabar un video mofándose de la caída de alumnos de la Ibero Ciudad de México en su foto de graduación.

Editor: Renato León

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