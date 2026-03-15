Asesinan a un hombre durante asalto en colonia Guadalupe Hidalgo

Un hombre fue asesinado durante la comisión de un asalto en la capital de Puebla, la víctima se encontraba caminando cuando fue interceptado por su agresor y homicida.

La noche del sábado, poco antes de la medianoche, un ciudadano llamó a emergencias y reportó que un hombre había sido lesionado con un cuchillo durante un atraco en la calle Hermenegildo Galeana, con altura de Independencia.

Equipos de emergencia y policías llegaron hasta la zona, donde los técnicos en urgencias confinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada por la policía, mientras tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó hasta el sitio para realizar el levantamiento de cadáver.

Además, una carpeta de investigación fue abierta para conocer la identidad de la víctima y del asaltante responsable de este homicidio.

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