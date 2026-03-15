Hombre es condenado a 40 años de prisión por violar a menor en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla comunicó que se logró una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Israel Moisés N., al acreditar su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una menor de edad, informó la institución en un comunicado emitido el 14 de marzo.

De acuerdo con los hechos expuestos durante el juicio, el 30 de mayo de 2020 la víctima acudió a un domicilio en la colonia Guadalupe Hidalgo, en la ciudad de Puebla, donde el hoy sentenciado la interceptó y la introdujo a una habitación del inmueble, lugar en el que ejerció violencia física y amenazas para someterla y agredirla sexualmente.

Tras la denuncia, la Fiscalía integró la carpeta de investigación y presentó pruebas testimoniales, periciales y científicas que acreditaron plenamente la responsabilidad penal del acusado.

Durante el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria, imponiendo además una multa equivalente a 550 Unidades de Medida y Actualización y el pago de la reparación del daño en favor de la víctima.

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