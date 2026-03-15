Promueven en el Congreso la Feria Artesanal de San Miguel Tenextatiloyan

El Congreso del Estado, a través de la diputada Xel Arianna Hernández García, llevó a cabo una rueda de prensa para anunciar la Feria Artesanal de San Miguel Tenextatiloyan 2026, que se realizará del 2 al 7 de abril, con la finalidad de promover las actividades culturales, artesanales y la alfarería de la región.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la diputada Esther Martínez Romano destacó que el Congreso del Estado no solo es un espacio para el trabajo legislativo, sino también un lugar para dar a conocer la riqueza cultural y las tradiciones de las comunidades del estado, particularmente de los pueblos indígenas.

La legisladora señaló que en el municipio de Zautla cerca del 67 por ciento de la población es indígena, principalmente hablante de náhuatl, y en San Miguel Tenextatiloyan muchas familias se dedican a la elaboración de artesanías de barro, actividad que forma parte de su identidad cultural, así como de una fuente importante de ingresos.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés destacó que el Congreso del Estado sirve como puente para promover las tradiciones y actividades culturales de las regiones de Puebla, por lo que invitó a la ciudadanía a visitar esta feria artesanal, que muestra la cultura y la tradición de la comunidad.

Durante la rueda de prensa, el promotor cultural honorífico de Cultura y Turismo de Zautla, Tonatiuh Ramos Hernández, compartió que la tradición alfarera en la región tiene muchos años de historia, gracias al conocimiento que se preserva de generación en generación, lo que permite que actualmente mil 500 familias se dediquen a esta actividad.

En este evento también se contó con la participación de Rodolfo Iglesias Ortega, presidente del Corredor Turístico Artesanal y del Comité Organizador, así como de autoridades municipales, de la junta auxiliar y artesanos de la región.

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