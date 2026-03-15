Patrulla y auto particular chocan en Bulevar Atlixco

Un accidente vial ocurrido la mañana de este domingo entre una unidad particular y una patrulla de la Policía Estatal dejó daños materiales y el cierre de vialidades.

El hecho se presentó en la intersección de Bulevar Atlixco y 31 Poniente, después de que una patrulla de la Policía Estatal de Puebla colisionara contra un automóvil particular.

Testigos señalan que la unidad oficial, en la que viajaban elementos de la Secretaría de Marina, se habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó el impacto con el vehículo particular donde viajaban dos personas. Una de ellas resultó con lesiones derivadas del choque y fue atendida tras el incidente.

Minutos después del percance, al sitio arribaron varias patrullas con más elementos policiacos, la presencia de los uniformados generó momentos de tensión, ya que algunos testigos señalaron que los agentes habrían tratado de presionar al conductor del vehículo particular para que dejara ir al responsable del accidente.

El accidente llamó la atención de vecinos y automovilistas que se encontraban en la zona, quienes manifestaron su inconformidad por lo ocurrido y se reunieron en el lugar.

Al lugar llegaron paramédicos que brindaron atención a los lesionados, mientras que grúas realizaron las labores para retirar las unidades siniestradas.

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