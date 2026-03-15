Avanzan en permisos para el Cablebús en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que su administración mantiene coordinación con el ayuntamiento de Puebla para avanzar en los permisos y detalles del proyecto de transporte por cable que busca implementar en la capital.

En entrevista, el mandatario señaló que recientemente sostuvo una reunión con el edil de Puebla, Pepe Chedraui Budib, para avanzar en la definición de los aspectos técnicos y administrativos del proyecto.

Aseguró que cuando se tenga información concreta sobre los trámites y permisos se dará a conocer el tema.

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Lo anterior, luego de que el secretario de Gobernación municipal, Franco Rodríguez Álvarez señaló que el Estado no ha hecho oficial el cambio del uso del suelo que se requiere en los parques Ecológico y Juárez, así como en el Cerro de Amalucan.

Atenderán amparos, pero “no se puede impedir el progreso”

Respecto a los sectores que han manifestado inconformidad y el amparo que se presentó contra el proyecto, el mandatario señaló que las áreas jurídicas de la administración estatal se encargarán de atender los recursos legales que se presenten.

Al tiempo, aseguró que su gobierno escuchará todas las opiniones ciudadanas que tengan sustento o que ofrezcan soluciones, pero advirtió que no se puede impedir es el progreso, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente.

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En ese sentido, defendió el sistema de transporte por cable se trata de un modelo probado en distintas ciudades con beneficios en movilidad, seguridad y cuidado ambiental.

Sostuvo que no será comparable con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), cuya implementación por administraciones del PAN, consideró, “fue más invasiva, destructiva y costosa”.

En tanto, dijo que el sistema de transporte por cable tendrá un diseño estructural y un modelo de operación distinto, enfocado en el beneficio social y ambiental, y no en intereses particulares.

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