Abren registro construir propuestas desde la voz de mujeres en Puebla

La convocatoria y el registro ya se encuentran abiertos para participar en el “Foro de Mujeres, Futuro de Bienestar para todas: Sumar y multiplicar, sin lugar para la resta o división”, un espacio de diálogo dirigido a mujeres interesadas en compartir experiencias, necesidades y propuestas para fortalecer su desarrollo integral. Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Bienestar, encabezada por la secretaria Laura Artemisa García Chávez.

El encuentro se realizará el 24 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Vinculación UPAEP, ubicado en Avenida 11 Poniente 2307, colonia Águila, en el Barrio de Santiago.

La jornada contempla la inauguración del foro, el desarrollo de mesas de trabajo temáticas y la presentación de reflexiones y conclusiones derivadas de este ejercicio de participación.

La convocatoria está dirigida a académicas, investigadoras, empresarias, emprendedoras, comerciantes, profesionistas, trabajadoras, estudiantes, integrantes de organizaciones civiles, amas de casa y mujeres líderes comunitarias, así como a todas aquellas que deseen aportar ideas. No es requisito pertenecer a un programa gubernamental ni a alguna organización colectiva para participar.

A través de seis mesas de trabajo (autonomía económica, bienestar integral, educación y desarrollo de capacidades, participación social y liderazgo, propuestas para políticas públicas e igualdad sustantiva) se busca generar aportaciones que fortalezcan acciones en favor de las mujeres, en sintonía con la visión de bienestar del gobernador Alejandro Armenta Mier y la agenda de igualdad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las interesadas pueden registrarse dando click en este texto.

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