Crece empleo en Puebla capital durante febrero de 2026

En febrero de 2026, la ciudad de Puebla registró 907 nuevos puestos de trabajo, así como un incremento de mil 16 puestos de trabajo que se convirtieron en permanentes, de acuerdo con el más reciente reporte de trabajadores afiliados al IMSS, emitido por la propia paraestatal.

De acuerdo con las cifras oficiales, de enero a febrero del presente año, el total de trabajadores en empleos formales pasó de 331 mil 984, a 332 mil 891, lo que confirma la tendencia del aumento de las oportunidades laborales, formales, en el municipio de Puebla.

Además, revela que la certeza y seguridad laboral en Puebla capital también es positiva, pues del total de los trabajadores reportados al mes de febrero de 2026, 298 mil 589, es decir, el 89.7 por ciento, son empleos con contratos permanentes para sus trabajadoras y trabajadores.

El informe del IMSS también indica que el incremento en los puestos de trabajo se presentó principalmente, en los sectores de manufactura y de servicios sociales y comunales que integran labores de enseñanza, servicio social, investigación científica, difusión cultural, entre otros, en los que se reportaron mil 115 y 438 nuevos empleos, respectivamente.

Sobre estas cifras, Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo municipal, expresó el compromiso del presidente municipal, Pepe Chedraui, y el propio, para mantener políticas públicas de inversión y dinamización de la economía local, que generen nuevos empleos y oportunidades de fortalecimiento de la ciudad de Puebla, como las que realiza la Secretaría de Economía y Turismo: Ferias de Empleo, reclutamientos, la asesoría de la Oficina de Gestión Empresarial para la apertura de nuevos establecimientos, y de respaldo a personas emprendedoras, mediante los programas Incentiva Puebla y Tu Crédito Imparable.

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