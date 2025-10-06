Este lunes bachean 17 calles de la capital poblana

Como parte de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el gobierno municipal que preside Pepe Chedraui Budib intensificará este lunes los trabajos de mantenimiento vial en 17 puntos estratégicos de la ciudad. Las cuadrillas de bacheo intervendrán en arterias como la Avenida Héroe de Nacozari, Calle 38 Norte, Calle 29 Sur y Calzada Loma, entre otras.

El operativo incluirá también la reparación de Diagonal Defensores de la República, Calle Ejido, Camino al Batán, Avenida Constituyentes, Calle Morelos y Calle Aldama. Completarán la jornada labores en Avenida Valle de México, Avenida 2da. de Juárez, Calle Ignacio Zaragoza, Calle Oaxaca, Calle San Antonio, Calle Nogal y Calle Central.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura vial que busca mejorar la seguridad y transitabilidad en las principales calles y avenidas de la capital poblana, priorizando zonas de alto flujo vehicular que requieren atención inmediata.

