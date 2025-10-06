Congreso alberga Jornada Consular y Feria de Emprendimiento de Colombia

El Congreso del Estado de Puebla abrió sus puertas a la Asociación de Colombianos en Puebla, al Consulado General de Colombia en la Ciudad de México, y al programa Colombia Nos Une, para llevar a cabo la Novena Jornada Consular, Emprendimiento, Salud y Cultura. La jornada se realizó en el marco del Consulado Móvil en Puebla 2025.

En este evento, también se realizó una Feria de Emprendimiento donde los colombianos y colombianas residentes en Puebla expusieron sus productos y servicios.

Durante el acto inaugural, la presidenta de la Asociación de Colombianos en Puebla, María del Pilar Cardona Gaviria, destacó el diálogo constructivo, la comunicación asertiva, las acciones correctas y el esfuerzo conjunto entre México y Colombia como pilares fundamentales para beneficiar a las familias binacionales.

Por su parte, el cónsul General de Colombia en Ciudad de México, Alfredo Molano Jimeno, señaló que Puebla se convierte en una oportunidad y una promesa para las y los colombianos que han llegado a estas tierras, que son generosas y prósperas para las familias que han decidido radicar en la entidad.

En su intervención, el escritor colombiano, Carlos Salazar Vargas, subrayó la necesidad urgente de que las personas migrantes se unan en el extranjero, especialmente en el contexto actual.

