ISSSTEP entrega 156 nuevas bases laborales tras cinco años de espera

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) entregó 156 nuevas bases laborales, marcando el fin de un período de más de cinco años sin que se concediera este derecho al personal.

El director general Luis Antonio Godina Herrera destacó que esta acción refleja el compromiso compartido entre el gobierno de Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar de los servidores públicos.

Durante la ceremonia de entrega, Godina Herrera subrayó que “el otorgamiento de estas bases representa un nuevo capítulo en la historia institucional del ISSSTEP”, describiéndolas como “símbolo de la confianza recuperada, del diálogo como ruta y del trabajo conjunto que impulsa la transformación del servicio público”.

El funcionario atribuyó este logro al trabajo colaborativo con el sindicato y a las instrucciones del gobernador para mantener una política laboral “humanista, cercana y justa”.

El acto se presentó como parte de la construcción de un nuevo modelo institucional basado en transparencia, dignidad laboral y fortalecimiento de servicios, reafirmando los valores de “justicia laboral, equidad y reconocimiento al esfuerzo cotidiano del personal” como pilares fundamentales en la transformación del servicio público que promueven los gobiernos estatal y federal.

