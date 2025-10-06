Armenta inaugura Centro LIBRE en Tepexi para proteger a mujeres

En el marco de una estrategia coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal, el gobernador Alejandro Armenta inauguró el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes, Emancipación) en el municipio de Tepexi de Rodríguez, como parte del compromiso para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La ceremonia contó con la participación de la subsecretaria federal Ingrid Gómez Saracibar, quien representó a la secretaria Citlalli Hernández.

Gómez Saracibar destacó que estos espacios “son posibles gracias a los esfuerzos y articulación de los tres niveles de gobierno”, enfatizando que “es tiempo de mujeres y que el propósito es ser iguales para construir un México con paz, justicia y bienestar”.

Anunció que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cada centro se distribuirá la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, e hizo un llamado a los hombres a convertirse en aliados de esta causa.

El gobernador Armenta reveló que durante los primeros ocho meses de su administración el delito de feminicidio ha disminuido en un 50%, atribuyendo este logro a la implementación de estos espacios de protección.

“Llegó la hora de que se materialice la protección de las mujeres”, afirmó el mandatario, detallando que la meta es establecer 27 Centros LIBRE Carmen Serdán en Puebla y eventualmente contar con al menos uno en cada uno de los 217 municipios.

La secretaria estatal de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, precisó que actualmente operan 43 centros y la proyección es llegar a 53, con el objetivo de cubrir todos los municipios antes de finalizar el sexenio. Estos espacios ofrecen asesoría jurídica y psicoemocional, salud integral, prevención de violencias, consolidación de redes comunitarias y promoción de derechos.

El alcalde Humberto Bolaños calificó la inauguración como “justicia social y acceso a oportunidades igualitarias”, reconociendo el esfuerzo conjunto para saldar una deuda histórica con las mujeres.

