Encuentran una granada en calles de Texmelucan

Un artefacto explosivo tipo granada fue localizado en la intersección de las calles Florencio Espinoza y Vicente Guerrero del municipio de San Martín Texmelucan, lo que motivó el despliegue de elementos de seguridad para acordonar la zona.

Agentes de la Policía Municipal confirmaron la presencia de dicho artefacto en el suelo, por lo que decidieron no moverlo y esperar a especialistas en materia.

El Gobierno Municipal emitió un comunicado exhortando a la población a no acercarse al área. El operativo cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Personal especializado en el manejo de artefactos explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra en el sitio para implementar el protocolo de desactivación correspondiente.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantener la calma y atender las indicaciones de los medios oficiales. No se reportaron personas heridas.

Minutos después, el gobierno de Texmelucan informó que la vialidad fue liberada, y el explosivo fue trasladado a la ciudad de Puebla.

#ACTTUALIZACIÓN ✍🏻 El ayuntamiento de #SanMartínTexmelucan informó que personal de Control de Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado activó el protocolo correspondiente para el manejo adecuado del posible artefacto explosivo.



La zona se encuentra liberada,… pic.twitter.com/ZFK9pRJ4TC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 6, 2025

Te recomendamos: