Se esperan lluvias la tarde de este lunes en Puebla

La capital poblana experimentará condiciones de cielo parcialmente nublado durante el día con probabilidad creciente de lluvias por la tarde, según el reporte del departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos. El pronóstico indica la presencia de tormentas eléctricas entre las 15:00 y 20:00 horas, con acumulaciones pluviales ligeras que oscilarán entre 0 y 5 milímetros.

Las temperaturas registrarán una variación significativa, con mínima de 13°C y máxima de 22°C. Las autoridades alertaron sobre el índice UV en nivel extremo, recomendando limitar la exposición solar, mientras que la calidad del aire se mantiene en parámetros satisfactorios sin afectaciones a la salud pública.

El Comité Interinstitucional “Tlaloc” activó su protocolo preventivo ante estas condiciones climáticas, sugiriendo a la población vestir ropa adecuada para el frío matutino, portar protección contra la lluvia y extremar precauciones al conducir, particularmente en pavimento mojado.

El monitoreo se realiza en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, instituciones responsables del seguimiento técnico de fenómenos hidrometeorológicos en la región.

