Armenta supervisa entrega de apoyos a afectados por lluvias en El Carrizal

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recorrió la comunidad de El Carrizal, en Pantepec, una de las zonas con mayores daños tras las lluvias torrenciales del mes pasado y supervisó la segunda entrega de apoyos que beneficia a 340 personas en esta localidad y a 12 mil 336 familias en todos los municipios que registraron afectaciones.

Acompañado del delegado federal de Programas para el Desarrollo, Rodrigo Abdala, y de la presidenta municipal Araceli Gaspar, el mandatario expresó su reconocimiento por la atención permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Puebla, así como de las y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Subrayó que la federación activó de inmediato la segunda etapa de ayuda, por ello agradeció el trabajo de los servidores de la Nación y de las distintas dependencias estatales y municipales.

Los testimonios de las familias reflejaron ese sentir. Josefina Martínez señaló que las autoridades municipales, estatales y federales ingresaron con maquinaria para retirar lodo, limpiar calles y rescatar viviendas. Destacó que el recurso inicial de 20 mil pesos y la entrega de despensas permitió a muchas familias recuperar lo indispensable tras haberlo perdido todo.

Por su parte el señor Álvaro Castro, habitante de la comunidad, reconoció el esfuerzo de las cuadrillas de limpieza integradas por vecinos y brigadas de comunidades cercanas. Relató que las pérdidas incluyeron muebles, electrodomésticos y ganado, por lo que calificó estos apoyos como fundamentales. Afirmó que nunca había recibido ayuda de tal magnitud y valoró que la prioridad federal favorezca a las familias más afectadas.

La visita del gobernador Alejandro Armenta consolidó un mensaje de unión y acompañamiento para las zonas dañadas. La comunidad expresó que este esfuerzo conjunto fortalece la confianza y abre un camino de reconstrucción con el respaldo constante del gobierno federal y del estado.

