Problemas relacionales afectan la salud mental juvenil en Puebla

La salud mental de los jóvenes en la ciudad de Puebla se ve afectada sobre todo por dificultades en las relaciones interpersonales y de pareja, de acuerdo con lo registrado en la atención psicológica que les brinda el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), informó su titular Carolina Cabrera Victoria.

En entrevista, la funcionaria explicó que el IMJ atendió a 221 jóvenes de la capital poblana en su programa de orientación psicológica entre marzo y octubre, el cual podría ampliarse el próximo año debido a los recientes casos de suicidio registrados en personas de este sector poblacional.

Otros temas que abordan con la psicóloga son acoso escolar, temas de conflictos emocionales, procesos de duelo, depresión y ansiedad, consumo de sustancias, violencia familia y física, pensamientos suicidas y trastornos alimenticios.

También han pedido apoyo psicológico para casos de abuso sexual y autolesiones como el cutting.

La titular del Instituto Municipal de la Juventud explicó que el programa de orientación psicológica para jóvenes de 15 a 19 años era un piloto, pero ante la creciente demanda será reforzado para el próximo año, ya que sólo cuentan con una psicóloga.

La atención para los jóvenes que deseen apoyo psicológico es de lunes a viernes de 9 a 17:00 horas y pueden agendar su cita al 2222130002.

Por otra parte, comentó que programas del gobierno municipal como Juventud sin filtro en el que realizan pruebas de enfermedades de transmisión sexual y reparten preservativos serán llevados a más juntas auxiliares, así como el Mercadito de las Juventudes cuyas próximas ediciones se centrarán en estas zonas del municipio.

✨️ Hablar de salud sexual, también es cuidarte.



Acude al stand #JuventudSinFiltros y aprovecha las pruebas y servicios gratuitos 🩸💊



📅 26 de noviembre | 🕘 09:00 a 13:30 hrs

📍 Casa de la Familia, Ignacio Romero Vargas#JuventudImparable #LaCapitalImparable🪽 #puebla pic.twitter.com/6jkLyoS4PA — Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (@IJMPuebla) November 5, 2025

Editor: Renato León

