Rehabilitan canchas deportivas del Seminario Palafoxiano en Puebla

Con la inauguración de la rehabilitación integral de 3 mil 429 metros cuadrados de canchas deportivas en el Seminario Palafoxiano, el gobernador Alejandro Armenta Mier consolidó una acción de obra comunitaria que fortalece la formación integral, la salud y el bienestar de quienes se preparan para el ministerio sacerdotal en Puebla.

Acompañado por el titular de la Arquidiócesis de Puebla, arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, así como por el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, y autoridades estatales, el mandatario poblano destacó que esta intervención responde a una gestión iniciada en 2025 y que tendrá continuidad durante 2026 con nuevas etapas de desarrollo deportivo. Subrayó que la obra comunitaria es un modelo incluyente que atiende por igual a comunidades educativas, religiosas, sociales y civiles que lo soliciten de manera formal y conforme a la normatividad vigente.

El secretario de Infraestructura informó que los trabajos mejoraron las condiciones de las canchas del seminario mayor y menor, esto garantiza espacios seguros y funcionales para la práctica de básquetbol y fútbol. Como parte de la segunda etapa, se proyecta la construcción de un área de frontón y dos canchas de tenis, además de la rehabilitación de una cisterna para implementar un sistema de captación de agua pluvial que permita el riego sustentable de una cancha con pasto natural, lo que prioriza el uso responsable del recurso hídrico.

En su intervención, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reconoció la disposición institucional para fortalecer los espacios formativos del seminario, que cuenta con siete sedes en la entidad y es la casa central donde se imparten estudios de filosofía y teología.

Durante el evento, seminaristas y sacerdotes reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado. Adael Villalba, seminarista del Seminario Palafoxiano, destacó que las nuevas canchas permiten promover el deporte y fortalecer su vocación en un ambiente sano, mientras que el padre José Luis, vicario en la parroquia de Guadalupe Volcanes, subrayó que estas obras incentivan el cuidado de la salud y reflejan una relación respetuosa y constructiva entre Iglesia y Estado.

