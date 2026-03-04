SEDIF entrega insumos para desayunadores en 26 escuelas

Con el objetivo de que 26 planteles de preescolar y primaria habiliten o reequipen sus desayunadores, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) les entregó insumos con los que podrán preparar y proporcionar alimentos saludables a las niñas y niños que atienden.

El beneficio de esta acción impactará positivamente en 3 mil 934 estudiantes de instituciones ubicadas en las microrregiones 13, 14, 15 y 16 de la capital del estado, pertenecientes a colonias como San Antonio Abad, Coatepec, Lomas de San Miguel y San Jerónimo Caleras, por mencionar algunas. A cada recinto académico se le otorgó un paquete con un refrigerador, una arrocera, una licuadora, un sartén, una parrilla y una vaporera.

La iniciativa forma parte del programa de migración de desayunadores fríos a desayunadores en modalidad de alimentación caliente, que impulsan la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, a fin de mejorar la nutrición y el desarrollo integral de las y los escolares en escuelas públicas de los 217 municipios.

Los apoyos permitirán que estas 26 comunidades académicas gocen de alimentos frescos y de calidad, en virtud de cumplir con los ideales de la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsora del desarrollo físico y mental saludable de la niñez.

