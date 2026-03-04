Secretaría de Bienestar pone en marcha los Jueves Culturales

Con el propósito de fortalecer la identidad y abrir espacios de encuentro para las familias poblanas, la Secretaría de Bienestar pondrá en marcha los Jueves Culturales, una iniciativa que arrancará con la visita de artesanos de Teziutlán, informó la titular Laura Artemisa García Chávez.

“En estos jueves vamos a generar espacios con municipios y juntas auxiliares; vamos a empezar con Teziutlán. Tendremos muestras gastronómicas, artesanales y turísticas. También habrá demostraciones culturales del estado. La semana que viene recibimos a la junta auxiliar Ignacio Zaragoza; después a Zacatlán y concluimos el mes con la junta auxiliar de La Resurrección y están todos y todas invitadas a asistir”, destacó.

Las actividades se realizarán de 09:00 a 14:00 horas, en la 20 Oriente #2036, donde la ciudadanía podrá adquirir productos 5 de Mayo y artesanías representativas de las regiones invitadas. Asimismo, se desarrollarán jornadas de salud a cargo de Voluntariado con consultas de oftalmología, salud dental, fisioterapia, psicología y nutrición.

Laura Artemisa subrayó que este proyecto busca ofrecer un espacio agradable, con conciertos y expresiones artísticas que fortalezcan el espíritu comunitario y acerquen soluciones a las necesidades sociales.

Esta estrategia forma parte de la visión de bienestar y cercanía a la población que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier, en coordinación con la política social que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de consolidar a Puebla como un estado con identidad, cultura y oportunidades para todas y todos.

