José Luis Figueroa refuerza obras y atención en el Distrito 20

El trabajo de gestión y la suma de voluntades permiten que el Distrito 20 se transforme de manera positiva en favor de sus habitantes, aseguró el diputado local José Luis Figueroa Cortés.

Tras recibir en el Distrito 20, por segunda ocasión en este año, a la titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, el diputado indicó que de manera cercana a la ciudadanía se han recibido diversas solicitudes, las cuales fueron destinadas a la dependencia.

Desde San Baltazar Tetela, Figueroa Cortés destacó las Jornadas de Bienestar como un programa clave que ha otorgado, a través del Programa de Obra Comunitaria, una inversión histórica de mil 500 millones de pesos para todo el estado.

“Estas acciones permiten que en Tetela se atiendan las necesidades prioritarias que la propia gente define a través de sus comités ciudadanos”, expresó el legislador. Del mismo modo, hizo hincapié en que seguirá, como hasta ahora, recorriendo el sur de Puebla, cerca de la gente y trabajando con responsabilidad.

En su oportunidad, la señora Marcela Pérez agradeció al diputado local, José Luis Figueroa, su compromiso por resolver las peticiones que le han hecho llegar. Mencionó que, como nunca antes, se sienten escuchadas e identificadas.

