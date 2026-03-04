BUAP anuncia la FENALI 39; se realizará en el Edificio Carolino

Para brindar a la comunidad universitaria y a la sociedad la esencia de la Máxima Casa de Estudios en Puebla, el Edificio Carolino será sede de la edición 39 de la Feria Nacional del Libro 2026 (FENALI 39), del 20 al 29 de marzo, anunció la encargada de despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, Rosalinda Merino Calderón.

Al presentar los pormenores, Merino Calderón agradeció el apoyo e impulso de la rectora Lilia Cedillo Ramírez para realizar este evento, en el que participarán 250 sellos editoriales como Planeta, Océano, Paidós, Penguin Random House, entre otros.

Además, se ofrecerán 416 actividades culturales y literarias, distribuidas en nueve foros con la presencia de más de 400 invitados, todo esto en el emblemático recinto universitario, donde se espera recibir a más de 10 mil 500 asistentes.

Asimismo, se destacó que para esta edición de la FENALI, 60 por ciento de la programación estará integrada por mujeres: escritoras, editoras, libreras, traductoras, cineastas, hablantes de lenguas originarias y niñas. Entre las figuras que participarán, mencionó a Nadia López García, Brenda Bonifacio Pasión, Victoria Díaz y Gabriela Damián, entre otras.

Por su parte, Mary Kriss Parra Górriz, directora General de Publicaciones, añadió que algunas de las voces literarias que estarán presentes en la FENALI 39 son la escritora de cuentos Elma Correa, quien presentará su obra “La novia del león”, así como la historiadora Isabel Revuelta y Pilar Gordoa.

En la presentación participó el diseñador gráfico Eduardo Picazo, creador de la imagen FENALI 39, en la que se aprecia el tema de los pueblos originarios, las artesanías y el papel de la mujer universitaria. En la identidad gráfica se aprecia la estética mexicana a través de un árbol de la vida, que incluye el ave fénix, la Minerva y el lobo, símbolos característicos de la institución.

Para conocer la programación de la FENALI 39, se puede consultar la página https://fenali.buap.mx.

Te recomendamos: