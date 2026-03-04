UDLAP analiza impacto de tensiones en Medio Oriente

La Universidad de las Américas Puebla llevó a cabo, a través de un webinar, una mesa de diálogo en la que académicos especialistas analizaron las recientes tensiones internacionales en Medio Oriente y reflexionaron sobre las múltiples facetas de los recientes acontecimientos globales y su impacto a nivel internacional.

En su mensaje de apertura, la Dra. Tania Gómez Zapata, directora académica del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, y moderadora del encuentro, destacó que frente a la enorme complejidad de la coyuntura actual y las múltiples narrativas que surgen en torno a una crisis como un conflicto bélico, resulta crucial que desde la academia se organice el debate para examinar lo sucedido.

Como punto de inicio, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, profesor adscrito de Relaciones Internacionales de la UDLAP, invitó a la audiencia a mirar más allá de la inmediatez de los últimos ataques y retroceder a la conformación histórica del Medio Oriente. Tras explicar las profundas diferencias que han marcado las últimas décadas y la dificultad de prever los alcances de una intervención a gran escala, el diplomático advirtió que, “como en todo conflicto internacional y como todo conflicto regional, sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo termina”, recordando que la escalada actual está completamente interrelacionada con una larga historia de confrontaciones políticas, cada una con distintas perspectivas.

Por su parte, el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en seguridad y profesor de tiempo completo de la casa de estudios, examinó las motivaciones detrás de las potencias globales, vinculando sus decisiones estratégicas con las necesidades de política interna. De acuerdo con el experto, para gran parte de la comunidad internacional, la mayor preocupación en este momento radica en la “amenaza de que Irán tenga capacidad nuclear más capacidad balística“, un factor crítico de riesgo que enciende la preocupación no solo entre los países del Golfo Pérsico, sino que impacta directamente en los intereses de Europa, Rusia y China.

Desde la perspectiva de los mercados y el suministro energético global, el Mtro. Manuel Molano Ruiz, académico del Departamento de Economía de la UDLAP, expuso las graves desventajas estratégicas derivadas de las sanciones financieras y los altos niveles de inflación que asfixian a la zona en conflicto. Tras analizar el impacto potencial en el precio del petróleo, el economista resumió el panorama afirmando que: “Económicamente es una guerra absolutamente asimétrica”. Asimismo, expuso las múltiples dificultades para sostener hostilidades prolongadas sin libre acceso al capital frente a oponentes que operan sin este tipo de restricciones.

Finalmente, cabe mencionar que, a través de este ejercicio que buscó promover el diálogo plural, la Universidad de las Américas Puebla reafirmó su compromiso con el análisis crítico, la excelencia académica y la difusión del conocimiento de coyuntura. Y que, en este entorno global marcado por la incertidumbre, la universidad asuma su responsabilidad como promotora del intercambio de ideas para dar sentido a un tema tan delicado.

