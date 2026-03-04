IBERO Puebla analiza ofensiva militar de EU e Israel contra Irán

El pasado 28 de febrero de 2026, el mundo se sacudió con una nueva muestra de violencia en el mundo: Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos contra Irán en una operación coordinada bajo el nombre de Furia épica, del lado de Washington, y Rugido de León, por Jerusalén. Estos ataques fueron dirigidos principalmente a las instalaciones nucleares, misiles y centros de mando de Teherán.

Esta invasión ya suma más de 700 víctimas, la reacción internacional de países como Francia, España, China y Rusia, y un llamado a la paz desde México que también vive su propia oleada de violencia. En este contexto, la academia de la IBERO Puebla ofreció un análisis titulado Escalada del conflicto contra Irán: Implicaciones estratégicas y reconfiguración geopolítica en Medio Oriente, con el objetivo de profundizar en la situación actual tras la intensificación militar en contra de la República Islámica de Irán.

El análisis se estructuró en dos ejes centrales: por un lado, la participación de Estados Unidos y la Unión Europea en el conflicto, sus objetivos estratégicos, implicaciones militares y costos políticos; y por otro, la dinámica geopolítica regional, incluyendo el papel de actores como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que influyen en el equilibrio de poder en Medio Oriente.

“Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía militar”. Mtro. Edmundo Meza

En el contexto general, se explicó que el detonante fue la ofensiva “preventiva” israelí en coordinación con Estados Unidos contra objetivos en Irán vinculados al liderazgo, las capacidades militares y el programa nuclear y de misiles balísticos de ese país. Aunque el objetivo era neutralizar las capacidades estratégicas iraníes y eliminarlas como amenaza regional, la situación derivó en una rápida escalada tras la respuesta iraní con misiles y drones contra aliados de Estados Unidos en la región.

La Mtra. Elvia Laija Olmedo, coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, señaló que “no queda muy claro todavía el objetivo de esta intervención militar”, y agregó: “Esta falta de claridad se ve en otros países del mundo”. También se destacó el elemento desestabilizador que representan los reportes sobre la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tras el ataque inicial. Esto ha provocado respuestas directas de Irán: “Sí puede desestabilizar, no solo en la región, sino en el resto del mundo”.

Asimismo, explicó que la implicación de Estados Unidos en combinación con Israel responde a una lógica de contención estratégica orientada a reconfigurar la región en favor de los intereses del país norteamericano. La coyuntura interna está marcada por la cercanía de las elecciones de mitad del mandato en ese país y por el interés del presidente Donald Trump de reconfigurar el orden internacional para preservar el dominio y la hegemonía estadounidenses.

Por su parte, el Mtro. Víctor Manuel Elías Miranda, experto del Departamento de Ciencias Sociales, remarcó que “uno de los principales efectos va a ser el petróleo”, aspecto ya visible por el cierre de rutas estratégicas de este recurso, particularmente el estrecho de Ormuz, zona por la que transita una quinta parte del petróleo global y cuya interrupción provoca un shock económico.

En su análisis destacó el riesgo de regionalización del conflicto debido a ataques y represalias contra países del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos. Para el Mtro. Elías Miranda, a pesar de que la Unión Americana no tiene una narrativa clara, observa que “quiere acabar con estos regímenes que están contra él”, olvidando que “Irán no es Venezuela”.

Si bien Irán ha orquestado ataques aparentemente débiles, ha sabido golpear a los principales aliados del país norteamericano, y cuenta con la infraestructura militar y de ataque para contestar a la misma altura que EE. UU. e Israel.

El Dr. Edmundo Meza Rodríguez, también experto de la IBERO Puebla,abordó la perspectiva desde la política exterior de Estados Unidos y las implicaciones de esta decisión de cara a los comicios de mitad del mandato. Ello ha derivado en cinco narrativas predominantes que existen desde los 70, donde “la principal es eliminar la amenaza nuclear”, como en las invasiones a Irak, Afganistán y otros países de Oriente Medio.

En su intervención se refirió a las reacciones de demócratas, que se han visto removidos por otros casos políticos y nacionales como los archivos de Epstein, y republicanos, que siguen apoyando y cuestionando a la vez a su dirigente; así como al posible impacto de las acciones militares en los índices de aprobación presidencial y en la narrativa de seguridad nacional.

Te recomendamos: