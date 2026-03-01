BUAP ofrece atención integral y gratuita a personal administrativo

La Secretaría Administrativa de la BUAP puso en marcha el programa Cuidado Integral en Diagnóstico, Acompañamiento en Alimentación, Terapia y Ejercicio (CuIDAATE), una estrategia gratuita enfocada en atender de manera integral la salud del personal administrativo, con apoyo de estudiantes de Fisioterapia, Nutrición y Readaptación y Activación Física.

La Mtra. Gabriela Ruiz Cuéllar, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo, explicó que el objetivo es diseñar e implementar un modelo de cuidado integral que incluya diagnóstico, asesoría profesional, talleres especializados y acompañamiento personalizado en alimentación, prevención, atención de lesiones y promoción de la actividad física.

El programa inició en 2025 con 40 pacientes, lo que permitió identificar principalmente lesiones lumbares, de hombro, rodilla y pie, muchas de ellas relacionadas con posturas prolongadas en oficina. Actualmente, se trabaja con un grupo de 15 mujeres que ya fueron diagnosticadas en las áreas de nutrición, fisioterapia y reactivación física, y reciben seguimiento constante.

CuIDAATE opera en tres momentos clave:

Diagnóstico de salud , mediante valoraciones y revaloraciones.

, mediante valoraciones y revaloraciones. Espacio de prevención , con seguimiento terapéutico y talleres de atención primaria.

, con seguimiento terapéutico y talleres de atención primaria. Acompañamiento individual, a través de planes personalizados que se aplican incluso en los espacios de trabajo.

En fisioterapia, las acciones se centran en la prevención de lesiones del sistema del movimiento, propiocepción, flexibilidad y resistencia. En nutrición, el enfoque está en mejorar la composición corporal, reducir grasa, aumentar masa muscular y prevenir enfermedades.

El programa cuenta con la participación de estudiantes en servicio social y prácticas profesionales de la Facultad de Fisioterapia y de Cultura Física, quienes brindan acompañamiento bajo supervisión profesional.

Además, contempla talleres de salud y actividad física, así como jornadas de atención en áreas administrativas, iniciando en la Torre Administrativa, con la meta de extenderse a otras dependencias y unidades académicas.

El personal interesado puede acudir al piso 11, en el área de Capacitación y Desarrollo, para agendar una cita, o enviar un correo a capacitación.administrativa@correo.ua.mx, para solicitar su registro. Posteriormente, el equipo se comunicará vía WhatsApp para dar seguimiento a la atención.

