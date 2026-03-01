Inicia reforestación con 10 mil árboles en CIS y Parque Ecológico

Como parte del Plan Integral para la Renovación del Bosque Urbano, el Gobierno de Puebla inicia una campaña de reforestación en la capital poblana con la plantación de 10 mil árboles, lo que significa un hecho sin precedentes en materia ecológica en las últimas tres décadas en Puebla.

Cabe destacar que los árboles miden entre 2 y 4 metros, con una maduración de hasta tres años, lo que garantiza la vida y permanencia de las especies plantadas en esta fase de la estrategia; así lo informaron especialistas que participaron durante los trabajos de reforestación de los primeros mil árboles en el área del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, como la ingeniera Gema García Sánchez, experta en impacto ambiental, quien añadió que plantar árboles genera un efecto positivo en el entorno, tanto para los seres humanos como para los seres sintientes.

Plantar las especies adecuadas permite generar un entorno propicio para que la fauna silvestre que haya sido alejada regrese a su hábitat natural en beneficio del equilibrio en el ecosistema, señaló el biólogo Everardo Correa Aguilar, experto en impacto ambiental y legislación, al tiempo de referir que se tendrán beneficios integrales como mejorar la calidad del aire, conservación del suelo, la regulación térmica y sombra, así como la gestión hídrica que favorece la infiltración de agua para la recarga de acuíferos.

Las zonas de plantación son parques, camellones, áreas verdes y espacios públicos de convivencia, como el Parque Juárez y el Parque Ecológico, donde dio inicio este fin de semana la reforestación. Se plantarán especies adaptadas a las condiciones de la ciudad de Puebla, bajo la supervisión de personal experto de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, así como de la Secretaría de Infraestructura.

Los árboles provienen de viveros certificados y las especies que están en proceso de ser plantadas son: Cedro Blanco, Fresno, Acacia Verde, Acacia Negra, Colorín, Huizache, Palo Dulce y Tronadora; con esta medida disminuirá la temperatura en la ciudad, se mejorarán procesos como la polinización, así como la llegada de diversas especies de fauna que contribuirán al ciclo de reproducción de las plantas para el equilibrio ambiental.

Durante los próximos cinco años se llevarán a cabo las acciones necesarias para que este nuevo Bosque Urbano se consolide como un pulmón medioambiental de Puebla, gracias al compromiso y visión del gobierno estatal para crear nuevos espacios verdes. Se garantiza el mantenimiento con el riego, sustitución de especies que no se adapten, aplicación de fertilizante, monitoreo de plagas, poda y deshierbe.

