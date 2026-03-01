Comisión del Congreso sesiona en la Asociación Casa del Sordo

La Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, que preside la diputada Celia Bonaga Ruiz, sesionó en las instalaciones de la Asociación Casa del Sordo, con la finalidad de establecer un diálogo sobre el trabajo que se realiza tanto en el Poder Legislativo como en la sociedad civil.

Como parte de la sesión, la representante de la organización, Ana Isabel Puente Romero, destacó la experiencia de trabajo a favor de la ciudadanía, así como en la integración de la comunidad sorda, formación educativa y fortalecimiento de sus habilidades.

Ana Isabel Puente expuso que la organización cuenta con un diplomado abierto al público en general y talleres de sensibilización. De igual forma, señaló que llevan 28 años de trabajo, en los que se ha buscado el apoyo de las instituciones públicas para obtener un predio en comodato y mantener las acciones para visibilizar e integrar a la comunidad sorda.

El diputado José Miguel Trujillo de Ita destacó la importancia de otorgar apoyos para las personas con discapacidad, así como verificar que estos lleguen a quienes los necesitan. Asimismo, indicó que se harán las gestiones y se establecerá la vinculación necesaria para buscar la posibilidad de otorgar un predio en comodato para la organización.

Por su parte, la diputada Luana Armida Amador Vallejo propuso que se capacite un grupo completo de personas por parte de la organización, a fin de preparar a intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, con el propósito de cumplir con lo establecido en la Ley y que cada institución pública cuente con un traductor.

En tanto, la diputada Elisa Limon Balderrabano señaló que el trabajo de la organización es muy valioso y aporta al bienestar de las y los poblanos, porque atiende a un grupo vulnerable y fortalece la inclusión.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Celia Bonaga Ruiz, Luana Armida Amador Vallejo y Elisa Limon Balderrabano, así como el diputado José Miguel Trujillo de Ita.

