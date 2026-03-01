Celebran 44 matrimonios gratuitos en San Martín Texmelucan

El alcalde de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, como juez del Registro Civil, encabezó la unión civil de 44 parejas en la jornada de matrimonios comunitarios “Juntos por el Sí”, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los contrayentes y fortalecer los lazos familiares.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, asistió el subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinosa, quien hizo extensa su felicitación a todas las parejas mediante un mensaje inclusivo, destacando que el matrimonio es un acto de amor, donde el respeto, la tolerancia y la voluntad son las bases para que perdure.

En su intervención, el edil Juan Manuel Alonso felicitó a las parejas por dar un paso importante para afianzar lazos a través del matrimonio como contrato único de amor, fortaleciendo el vínculo base de la sociedad.

Por su parte, Marco Antonio Hernández Godoy, director de Registro Civil, puntualizó que esta segunda edición de matrimonios gratuitos contribuye a fortalecer el núcleo familiar en la sociedad, dando certeza jurídica a las parejas en matrimonio civil.

En el Complejo Cultural, los contrayentes manifestaron su deseo y voluntad libre de unirse en matrimonio; el presidente municipal declaró su unión en legítimo matrimonio, otorgándoles todos los derechos y obligaciones correspondientes.

Finalmente, Juan Manuel Alonso, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, y autoridades estatales y municipales, hizo la entrega simbólica de actas de matrimonio y presentes a los contrayentes.

