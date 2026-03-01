San Pedro Cholula arranca “La Ruta del Reciclaje”

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula dio el banderazo de arranque al programa “La Ruta del Reciclaje”, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, con el objetivo de fortalecer la cultura de la separación de residuos y promover el reciclaje como una acción clave para combatir la contaminación.

Durante el evento, la directora del Organismo, Rubí Vázquez, destacó que esta iniciativa busca consolidar un municipio más limpio y ordenado, disminuyendo el impacto ambiental que generan los residuos que pueden tener un segundo ciclo de vida mediante su correcta separación y reciclaje. Subrayó que esta acción se realiza en congruencia con la política pública de la administración municipal, enfocada en mantener una Cholula limpia y sustentable.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández señaló que “La Ruta del Reciclaje” representa una iniciativa innovadora en el estado de Puebla, que refleja el compromiso de su gobierno con la protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación, impulsando la participación activa de las y los ciudadanos para lograr resultados sostenibles.

La Ruta del Reciclaje operará mediante un contenedor dividido para la recepción diferenciada de materiales, el cual recorrerá los barrios de la Cabecera Municipal los días sábados, en un horario de 08:00 a 20:00 horas. Su llegada será anunciada con la campana del camión recolector y permanecerá aproximadamente 10 minutos en cada punto para que la ciudadanía pueda depositar sus residuos.

Los materiales que se recibirán son:

PET

PEAD

EPF

Metales

Cartón

Vidrio

Tetrapak

Pilas

Aceite

No se aceptarán:

Focos

Jeringas

Series de luces

Llantas

Escombro

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el cuidado del entorno, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la preservación de los recursos naturales y a la construcción de un San Pedro Cholula más limpio, ordenado y sostenible para las presentes y futuras generaciones.

